Раскрыта неожиданная причина, когда ГАИ останавливает автомобиль
Сотрудник ГАИ остановит автомобиль, если подозревает, что там провозят оружие
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Инспектор ДПС вправе потребовать остановить автомобиль для досмотра при подозрении на перевозку запрещенных предметов, например, оружия. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев
«Если сотрудник ДПС подозревает, что в автомобиле происходит перевозка орудия или предмета совершения административного правонарушения, а также запрещенных к перевозке предметов, допустим, оружия, он попросит водителя остановиться для досмотра», — рассказал Лев Воропаев в разговоре с «Газетой.ру». Он предупредил, что при подозрении на нарушение инспектор вправе попросить открыть транспортное средство и показать багажник и бардачок.
При этом, по словам юриста, сотруднику ДПС запрещено нарушать физическую целостность машины, а процесс досмотра происходит в присутствии водителя. После досмотра составляется протокол.
С 1 декабря 2025 года в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили. Также появились изменения в системе штрафов за отсутствие ОСАГО и порядок взыскания долгов по транспортному налогу.
Ранее предполагалось, что новые правила расчета утилизационного сбора начнут действовать с 1 ноября 2025 года, но по поручению первого вице-премьера России Дениса Мантурова дата была перенесена на 1 декабря. Также с 1 ноября ФНС получила право взыскивать долги по транспортному налогу напрямую через банки без решения суда.
