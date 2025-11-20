Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Врача разоблачила самый популярный медицинский миф

Иммунолог Радаева: люди с активным иммунитетом болеют чаще
20 ноября 2025 в 22:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам врача, иммунитет не нужно постоянно «усиливать»

По словам врача, иммунитет не нужно постоянно «усиливать»

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Один из самых главных медицинских мифов заключается в постоянной поддержке иммунитета для защиты от болезней. Об этом рассказала доктор медицинских наук, иммунолог Ольга Радаева.

«Это миф номер один, что наш иммунитет все время мечтает упасть. Больше процент заболеваний у людей от избыточного активного иммунитета — это аутоиммунные и аллергические заболевания», — сказала Радаева в эфире радио Sputnik. Она также отметила, что нарушения в работе иммунной системы представляют собой весьма редкие патологические состояния.

Ранее врач Владимир Мелкозеров подчеркивал, что пытаться «поднять» иммунитет во время болезни нецелесообразно. А применение иммуномодуляторов должно осуществляться только после консультации со специалистом, поскольку в некоторых случаях такие препараты могут усугубить состояние пациента.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал