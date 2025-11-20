Врача разоблачила самый популярный медицинский миф

По словам врача, иммунитет не нужно постоянно «усиливать» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Один из самых главных медицинских мифов заключается в постоянной поддержке иммунитета для защиты от болезней. Об этом рассказала доктор медицинских наук, иммунолог Ольга Радаева.

«Это миф номер один, что наш иммунитет все время мечтает упасть. Больше процент заболеваний у людей от избыточного активного иммунитета — это аутоиммунные и аллергические заболевания», — сказала Радаева в эфире радио Sputnik. Она также отметила, что нарушения в работе иммунной системы представляют собой весьма редкие патологические состояния.