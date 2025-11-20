Жители Перми страдают из-за переполненных мусором контейнеров Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители домов на Слудской горке бьют тревогу. С контейнерных площадок уже четыре дня не вывозят мусор. Это привело к нашествию крыс. О своей беде жители домов рассказали корреспонденту URA.RU.

«Вот уже 4 дня не вывозится мусор с микрорайона Слудские горки. Хочется обратить внимание, что это происходит в центре города, что уже привело к огромному количеству крыс», — рассказал агентству житель одного из домов.

Пермяк отметил, что подобная ситуация происходит не впервые. «Такое уже наблюдалось в начале года, когда менялась организация по вывозу ТКО. В то время мусор не вывозили все праздники до 11 января», — вспоминает пермяк. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми, ответ ожидается.

