Лучших пермских водителей поощрили деньгами

Всего в конкурсе приняли участие 375 человек

В Перми подвели итоги конкурса «ТОП-100 лучших водителей общественного транспорта». 20 ноября глава города Эдуард Соснин наградил победителей.

«Всего в конкурсе приняли участие 375 человек, из них 85 водителей автобусов и 15 водителей трамваев стали призерами и получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Пермский транспорт».

Лучшим среди водителей автобусов признан Дмитрий Пикалов (ООО «Сити-Бас»), который набрал 299,7 из 300 возможных баллов. Среди водителей трамваев первое место занял Иван Батраков. Его результат — 296,42 балла. Организаторы конкурса планируют провести его вновь в 2026 году.

