Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Лучших пермских водителей поощрили деньгами

Лучшие пермские водители автобусов и трамваев получили по 100 тысяч рублей
20 ноября 2025 в 17:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Всего в конкурсе приняли участие 375 человек

Всего в конкурсе приняли участие 375 человек

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми подвели итоги конкурса «ТОП-100 лучших водителей общественного транспорта». 20 ноября глава города Эдуард Соснин наградил победителей.

«Всего в конкурсе приняли участие 375 человек, из них 85 водителей автобусов и 15 водителей трамваев стали призерами и получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Пермский транспорт». 

Лучшим среди водителей автобусов признан Дмитрий Пикалов (ООО «Сити-Бас»), который набрал 299,7 из 300 возможных баллов. Среди водителей трамваев первое место занял Иван Батраков. Его результат — 296,42 балла. Организаторы конкурса планируют провести его вновь в 2026 году. 

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало о том, что конкурс профмастерства — это одна из мер популяризации профессии водителя, поскольку в городе существует дефицит кадров в данной отрасли. В числе мероприятий по стимулированию персонала также увеличение зарплат для водителей автобусов, трамваев и рабочего персонала МУП «Пермгорэлектротранс».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал