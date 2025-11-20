Лучших пермских водителей поощрили деньгами
Всего в конкурсе приняли участие 375 человек
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми подвели итоги конкурса «ТОП-100 лучших водителей общественного транспорта». 20 ноября глава города Эдуард Соснин наградил победителей.
«Всего в конкурсе приняли участие 375 человек, из них 85 водителей автобусов и 15 водителей трамваев стали призерами и получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Пермский транспорт».
Лучшим среди водителей автобусов признан Дмитрий Пикалов (ООО «Сити-Бас»), который набрал 299,7 из 300 возможных баллов. Среди водителей трамваев первое место занял Иван Батраков. Его результат — 296,42 балла. Организаторы конкурса планируют провести его вновь в 2026 году.
Ранее URA.RU сообщало о том, что конкурс профмастерства — это одна из мер популяризации профессии водителя, поскольку в городе существует дефицит кадров в данной отрасли. В числе мероприятий по стимулированию персонала также увеличение зарплат для водителей автобусов, трамваев и рабочего персонала МУП «Пермгорэлектротранс».
