Власти Перми подняли стоимость проездных для школьников и студентов
Цены вырастут с середины апреля
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В соответствии с постановлением, размещенным на официальном сайте администрации Перми, с 15 апреля 2026 года произойдет повышение стоимости проездных билетов для школьников и студентов.
«Так, месячный проездной для учащихся 5–11 классов подорожает с 840 до 903 рублей, а для студентов — с 1200 до 1290 рублей. Планируется, что в 2027 году цена проездного для школьников достигнет 987 рублей, а для студентов — 1410 рублей. К 2028 году стоимость безлимитного проездного для школьников составит 1029 рублей, для студентов — 1470 рублей», — сказано в документе.
Ранее URA.RU сообщало о том, что стоимость проезда в пермском транспорте взлетит до 49 рублей. Это произойдет к 2028 году.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!