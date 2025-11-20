Власти Перми подняли стоимость проездных для школьников и студентов

В соответствии с постановлением, размещенным на официальном сайте администрации Перми, с 15 апреля 2026 года произойдет повышение стоимости проездных билетов для школьников и студентов.

«Так, месячный проездной для учащихся 5–11 классов подорожает с 840 до 903 рублей, а для студентов — с 1200 до 1290 рублей. Планируется, что в 2027 году цена проездного для школьников достигнет 987 рублей, а для студентов — 1410 рублей. К 2028 году стоимость безлимитного проездного для школьников составит 1029 рублей, для студентов — 1470 рублей», — сказано в документе.