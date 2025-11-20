В пермской горбольнице №4 капитально отремонтировали отделение реанимации
В реанимации теперь идеально
Фото: предоставлено пресс-службой правительства Пермского края
В Перми после ремонта открылось отделение реанимации и интенсивной терапии в Городской клинической больнице №4, которая находится на улице Ким. По данным Управлении капитального строительства региона, в ходе работ обновили отделку, заменили электрику и систему кондиционирования. Реанимация — это не обычное помещение стандартного здания, и даже больницы. Здесь необходимы специальные технологии, которые и были использованы подрядчиком.
«Новая отделка соответствует всем нормам для помещений такого типа — для этого применена технология „чистых помещений“. В частности, применяются материалы с максимальной гладкостью поверхности, минимизируются монтажные стыки и зазоры, что снижает риски микробного загрязнения. Особое внимание уделено модернизации приточно-вытяжной вентиляции — она обеспечивает необходимую кратность воздухообмена и поддержание стерильности в зонах интенсивной терапии», — сообщили в правительстве Пермского края.
Кроме этого, в рамках капитального ремонта рабочие заменили окна, двери, системы отопления и водоснабжения, сантехнику, а также систему медицинского газоснабжения. За счет средств краевого бюджета в отделении полностью обновлена мебель.
Масштабная работа по обновлению поликлиник, больниц и стационаров запущена в Пермском крае в 2024 году. С тех пор ремонты закончены уже в 16 учреждениях, а на 40 объектах идут работы. Также ведется разработка проектной документации для ремонтов на следующие годы. На данный момент активные работы идут в больницах и поликлиниках в Перми, Соликамске, Верещагино, Гремячинске, Оханске, Карагае и других.
Ранее URA.RU рассказывало, что вопрос о развитии инфраструктуры медицинских учреждений рассматривался сегодня на заседании правительства Пермского края. С 2023 года на ремонты и строительство новых объектов, а также на закупку оборудования потрачено 30 млрд рублей. Министр здравоохранения Анастасия Крутень сообщила, что с 2023 года по конец 2025 года в крае введены в эксплуатацию 13 поликлиник, две сельские врачебные амбулатории, пять лечебных корпусов, один диспансер и один стационар.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!