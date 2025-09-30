В ГД предложили отменить утильсбор для некоторых автомобилей

В Государственной думе предложили отменить уплату утилизационного сбора для некоторых категорий автомобилей. Соответствующий законопроект, вносящий поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», уже внесен на рассмотрение парламентариев. Об этом сообщают СМИ.
«На рассмотрение Государственной думы внесены поправки в закон „Об отходах производства и потребления“. Они предполагают расширение списка ТС, которые освобождаются от уплаты утилизационного сбора», — сообщают «Известия» со ссылкой на поправки в закон.
Инициатива предполагает расширение списка транспортных средств, которые освобождаются от уплаты сбора. Сейчас в этот перечень входят автомобили, принадлежащие участникам госпрограммы по переселению, дипломатам, а также машины старше 30 лет. Депутаты предлагают добавить к этому списку транспортные средства, которые ввозятся в Россию не для продажи, а под таможенные процедуры «таможенного склада», «свободного склада» или «переработки на таможенной территории».
Авторы поправок отмечают, что такие автомобили сохраняют статус иностранных товаров и в основном вывозятся обратно, не попадая в свободное обращение на дорогах РФ. Эксперты уточняют, что мера коснется узкого сегмента бизнеса, занимающегося реэкспортом машин, например, через Дальний Восток в страны СНГ, и не затронет интересы рядовых автовладельцев, ввозящих автомобили для личного пользования.
Ранее в России уже обсуждались изменения в системе утилизационного сбора: крупнейшие автопроизводители предлагали учитывать мощность двигателя при расчете платежа, а также рассматривалось снижение требований к локализации для стимулирования сборки автомобилей внутри страны. С 2026 года базовая ставка утильсбора увеличится до 800 тысяч рублей, что стало поводом для ряда инициатив по корректировке и смягчению действующих норм для отдельных категорий транспорта.
