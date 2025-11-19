Кремль одним словом описал закрытие последнего Генконсульства РФ в Польше
Польша планирует свести отношения с Россией до нуля, заявил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Кремле описали отношения с Польшей как «деградация», после закрытия последнего генерального консульства РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Отношения с Польшей деградировали полностью. Это, наверное, проявление этой деградации», — поделился Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Помимо этого он отметил, что Польша выражает желание свести отношения «до нуля».
Отношения с Польшей ухудшались еще в конце лета. Ранее МИД РФ сообщил о закрытии генконсульства Польши в Калининграде с 29 августа в ответ на прекращение работы генконсульства России в Кракове. Об этом сообщало RT. Сейчас стало известно о закрытии последнего консульства.
