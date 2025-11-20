Песков объяснил, как отличить корабль от судна
Песков не смог рассказать об инциденте с кораблем у британских вод
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил разницу между понятиями «судно» и «корабль» в связи с инцидентом в близи британских вод. Как сообщили СМИ, пилотам ВВС Британии помешали с помощи лазеров, отслеживать активность корабля.
«Вы же сказали „корабль“. Значит, это военный корабль. Судно — это мирное плавсредство. Если вы говорите о корабле, тогда нужно адресовать вопрос в Минобороны», — заявил пресс-секретарь, подчеркнув, что термины «судно» и «корабль» имеют разное значение и это важно учитывать при обсуждении подобных ситуаций. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что российский разведывательный корабль «Янтарь» применил лазерное оборудование с целью воспрепятствовать деятельности пилотов британских ВВС, которые осуществляли наблюдение за его действиями в районе британских вод. Согласно заявлению, судно зашло в территориальные воды Соединенного Королевства, его зафиксировали к северу от Шотландии. Заявления от Минобороны о данном инциденте пока нет.
