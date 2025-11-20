Логотип РИА URA.RU
В Московской области ограничат время продажи алкоголя

Мособлдума ограничила продажу алкоголя в кафе во дворах домов до 2 часов
20 ноября 2025 в 15:33
В Подмосковье продажу алкоголя в кафе во дворах ограничили двумя часами в день

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных во дворах многоквартирных домов Подмосковья, ограничили двумя часами в день. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы на 123-м заседании.

«Продажа спиртного во дворах вызывает массу беспокойства у наших жителей. Это еще один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора, шума. Наши дворы, где гуляют и играют наши дети, должны быть местом спокойствия и безопасности», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно новым правилам, алкоголь в заведениях общепита, вход в которые расположен со двора жилого дома, можно будет продавать только с 13:00 до 15:00. В остальное время реализация спиртного будет запрещена.

Как пояснил Брынцалов, инициатива стала продолжением стратегии по ограничению продажи алкоголя в регионе. Жители неоднократно жаловались на такие заведения во время приемов депутатов. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

