США ведут работу среди депутатов Рады на случай устранения Зеленского

Депутаты Рады обсуждают возможность смены Владимира Зеленского на посту президента Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

США ведут активную работу среди депутатов Верховной рады Украины на случай возможного отстранения президента Владимира Зеленского от власти. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с российскими журналистами.

«Такая процедура [отстранения президента] уже отработана <...> и она в принципе возможна. Активно ведется работа, я знаю, среди депутатов [по отстранению Зеленского] — убеждения, угрозы, подкуп, потому что там практически нет депутатов, которые могли бы принципиальные позиции занимать. На каждого есть что-то у американцев», — сказал Азаров в разговоре с ТАСС. Он занимал пост украинского премьера в период с 2010 по 2014 год.

По его словам, соответствующая подготовка уже ведется, и Вашингтон может повторить сценарий событий 2014 года, когда от власти был отстранен Виктор Янукович, занимавший тогда пост президента страны. Азаров утверждает, что большинство депутатов рады уязвимы для внешнего давления. Экс-премьер считает, что сейчас подобные подходы могут быть использованы повторно, если США примут решение о смене руководства страны.

