Обычно медведи в ХМАО уходят в спячку в середине октября Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ХМАО медведи все еще не ушли в спячку из-за аномально теплой погоды на конец ноября. Югорчане увидели бодрствующего медведя около Когалыма.

«Недалеко от Когалыма заметили медведя. Либо слишком рано проснулся, либо вовсе не уснул этой зимой», — рассказали очевидцы в telegram-канале телеканала «Наши города».

Обычно медведи в ХМАО уходят в спячку в середине октября. Период зимнего сна длится до начала апреля. Когда именно животные залягут в берлогу, зависит от погоды. Так, в конце ноября местами по округу прошли дожди, а температура воздуха поднялась до +4.

