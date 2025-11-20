В ХМАО медведи отказываются залечь в спячку. Фото
Обычно медведи в ХМАО уходят в спячку в середине октября
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В ХМАО медведи все еще не ушли в спячку из-за аномально теплой погоды на конец ноября. Югорчане увидели бодрствующего медведя около Когалыма.
«Недалеко от Когалыма заметили медведя. Либо слишком рано проснулся, либо вовсе не уснул этой зимой», — рассказали очевидцы в telegram-канале телеканала «Наши города».
Обычно медведи в ХМАО уходят в спячку в середине октября. Период зимнего сна длится до начала апреля. Когда именно животные залягут в берлогу, зависит от погоды. Так, в конце ноября местами по округу прошли дожди, а температура воздуха поднялась до +4.
Бодрствующего медведя заметили около Когалыма
Фото: Автор: неизвестен. Источник: telegram-канал телеканала «Наши города» https://t.me/nashygoroda
