Вице-губернатор предложила масштабировать опыт мэра на весь ХМАО

Заместитель губернатора ХМАО Елена Майер провела в Сургутском районе пленарное заседание коллегии окружного департамента культуры. Она отметила успешные практики муниципалитета и заявила, что они могут быть масштабированы на территории всего региона.

«Когда мы выбирали площадку для первого выездного заседания коллегии, ориентировались на опыт и результаты территории. Сургутский район — яркий пример комплексной, системной работы в социальной сфере. Хочу отметить развитую инфраструктуру, командную работу и личное участие главы района Андрея Александровича Трубецкого, который присутствовал на мероприятиях и делился опытом. Мы обязательно продолжим выездные заседания и будем выбирать площадки на основе лучших практик. Опыт Сургутского района — действительно достойный и может быть масштабирован», — отметила на заседании коллегии Майер.

За три дня работы коллегии чиновники отметили музейные и досуговые проекты, эффективное использование бюджетных средств, софинансирование из местного бюджета, взаимодействие с корпоративными партнерами. «Компании доверяют району значительные средства, и это дает возможность развивать объекты культуры и спорта», — подчеркнула замгубернатора.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что расходы на развитие культуры в 2025 году составили 1,311 миллиарда рублей. При этом, 58% этих средств были направлены из местного бюджета — 761 миллион рублей. «Построены крупные объекты: культурно-досуговый центр в Барсово, совмещённый с кибер-ареной; КДЦ на Белом Яре; завершаем музей на Барсовой горе; ввели КДЦ в Солнечном буквально две недели назад. И большой объект — тропа „Человечность“. Это почти пять километров настила над землей, потому что территория особо охраняемая, и земляные работы там запрещены. Конструкция сложная, выполнена из палубной доски», — добавил мэр.