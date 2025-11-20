Жители Сургута ринулись распродавать квартиры на вторичном рынке
По сравнению с прошлым годом рынок вторички в Сургуте вырос на 10%
Фото: Илья Московец © URA.RU
Рынок вторичной недвижимости в Сургуте резко вырос за месяц. В начале осени сургутяне выставили на продажу почти на 4,5% больше квартир, сообщают риелторы «Этажей».
«Предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 3 495 объектов за исключением квартир за чертой города и таких типов, как общежития, пансионаты, коммунальные квартиры, а также малоэтажное строительство. Относительно прошлого месяца предложение увеличилось на 146 квартир или на 4,36%. В сравнении с прошлогодними данными предложение увеличилось на 318 квартир (10,01%)», — говорится в исследовании.
Чаще всего сургутяне продают двухкомнатные квартиры. Их доля на рынке превышает 45%. Следом идут однушки и трехкомнатные объекты. Больше всего вторички выставлено на продажу на севере и в центре города.
«Удельная цена предложения составила 123 731 рублей за квадратный метр (-0,05% в сравнении с прошлым месяцем). А удельная цена продаж — 112 534 рублей за квадратный метр», — уточняют аналитики.
Про оживление спроса на вторичном рынке риелторы начали говорить после снижения ключевой ставки. Например, в начале осени за месяц интерес югорчан ко вторичке вырос сразу на 15%.
Ранее URA.RU рассказывало, какую недвижимость жители Югры чаще всего покупают в ипотеку. Тогда речь шла о квартирах в новостройках.
