Миллиардер из ХМАО судится с дочкой крупной нефтяной компании из-за оборудования

Компания «ЭКОТОН» из Пыть-Яха (ХМАО) югорского миллиардера Ярослава Мельника потребовала взыскать почти 56 миллионов рублей с «ННК-Няганьнефтегаз» (дочернее общество ННК). Нефтесервисная фирма заявила о долге по договору поставки оборудования для скважины и процентах за задержку оплаты, говорится в материалах арбитражного суда ХМАО, с которыми ознакомилось URA.RU.

«ООО „ЭКОТОН“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с исковым заявлением к ООО „ННК-Няганьнефтегаз“ о взыскании 55 967 254 рублей 40 копеек, в том числе 54 100 320 рублей 25 копеек — задолженность по договору, 120 000 рублей — убытки, 1 746 934 рубля 15 копеек — проценты за пользование чужими денежными средствами. Представители сторон полагали необходимым рассмотрение вопроса о назначении по делу судебной экспертизы по факту преждевременного отказа скважинного оборудования (УЭЦН)», — следует из судебного акта.

Спор связан с работой установок электроцентробежного насоса, которые поставлял «Экотон». Оборудование преждевременно вышло из строя. «ННК-Няганьнефтегаз» не оплатил поставку по договору, поскольку детали, по мнению представителей компании, были некачественными.

Истец просил привлечь к делу завод-производитель патрубка — вышедшей из строя детали насоса. Суд поддержал это ходатайство и включил в процесс ООО «ТМК Трубный Сервис» как третье лицо. Теперь предприятие должно представить позицию о качестве детали и возможных причинах ее отказа. Заседание перенесено на декабрь.

