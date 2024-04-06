На Украине хотят сделать военнообязанными женщин до 60 лет

Власти Украинские хотят вписать в реестр военнообязанных всех женщин от 18 до 60 лет. Эта информация появилась в местных СМИ.
«Украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет», — написано в telegram-канале украинского издания «Страна». По словам журналистов, президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон об электронном реестре военнообязанных, где говорится — органы власти подают данные в реестр обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от их пола. Это стало основанием для публикации.
Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года, ее уже продлевали несколько раз. В апреле этого года был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. За это решение Зеленского раскритиковали на Западе.
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