На Украине хотят сделать военнообязанными женщин до 60 лет

07 апреля 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Объявленная в стране всеобщая мобилизация продлевалась несколько раз Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украинские хотят вписать в реестр военнообязанных всех женщин от 18 до 60 лет. Эта информация появилась в местных СМИ. «Украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет», — написано в telegram-канале украинского издания «Страна». По словам журналистов, президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон об электронном реестре военнообязанных, где говорится — органы власти подают данные в реестр обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от их пола. Это стало основанием для публикации. Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года, ее уже продлевали несколько раз. В апреле этого года был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. За это решение Зеленского раскритиковали на Западе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Украинские хотят вписать в реестр военнообязанных всех женщин от 18 до 60 лет. Эта информация появилась в местных СМИ. «Украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет», — написано в telegram-канале украинского издания «Страна». По словам журналистов, президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон об электронном реестре военнообязанных, где говорится — органы власти подают данные в реестр обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от их пола. Это стало основанием для публикации. Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года, ее уже продлевали несколько раз. В апреле этого года был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. За это решение Зеленского раскритиковали на Западе.