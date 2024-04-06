06 апреля 2024

На Украине хотят сделать военнообязанными женщин до 60 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявленная в стране всеобщая мобилизация продлевалась несколько раз
Объявленная в стране всеобщая мобилизация продлевалась несколько раз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украинские хотят вписать в реестр военнообязанных всех женщин от 18 до 60 лет. Эта информация появилась в местных СМИ.

«Украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет», — написано в telegram-канале украинского издания «Страна». По словам журналистов, президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон об электронном реестре военнообязанных, где говорится — органы власти подают данные в реестр обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от их пола. Это стало основанием для публикации.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года, ее уже продлевали несколько раз. В апреле этого года был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. За это решение Зеленского раскритиковали на Западе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Украинские хотят вписать в реестр военнообязанных всех женщин от 18 до 60 лет. Эта информация появилась в местных СМИ. «Украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет», — написано в telegram-канале украинского издания «Страна». По словам журналистов, президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон об электронном реестре военнообязанных, где говорится — органы власти подают данные в реестр обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от их пола. Это стало основанием для публикации. Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года, ее уже продлевали несколько раз. В апреле этого года был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. За это решение Зеленского раскритиковали на Западе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...