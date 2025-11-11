19 вагонов сошли с рельсов на железнодорожных путях в Челябинске
С рельсов в Челябинске сошел целый поезд (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинске на перегоне станции Кольцевая — Металлургическая с рельсов сошли 19 вагонов. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«Утром 11 ноября на перегоне станции Кольцевая — Металлургическая на на путях необщего пользования ПАО „ЧМК“ произошел сход 19 вагонов, груженных металлопрокатом, следовавших в составе грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Проводится проверка по части первой статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба), сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорта СК РФ. «В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава», — добавили там.
ЧП произошло утром вдоль улицы Мраморной около промышленной зоны. В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги URA.RU пояснили, что инцидент случился на участке, не имеющем отношения к ведомству. «На движение поездов по ЮУЖД происшествие не повлияло», — пояснили в пресс-службе железной дороги.
