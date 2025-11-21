В Кургане обсуждают назначение нового бизнес-омбудсмена Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Курганской области планируют назначить новый бизнес-омбудсмена. Предполагается, что им станет Сергей Штырля — выходец из сферы охраны и безопасности. По данным инсайдеров, его кандидатуру еще согласовывают в федеральном центре. О том, что еще известно о новом уполномоченном — в материале корреспондента URA.RU.

Биография

Кандидатура Сергея Штырли находится на согласовании в федеральном центре Фото: Курганское региональное отделение «Опора России»

Сергей Болеславович Штырля родился 30 апреля 1976 года в Казахстане в городе Есиль Тургайской области (ныне — Акмолинской области). По специальности — менеджер организации. В 2010 году окончил Московское образовательное учреждение профсоюзов «Академия труда и социальных отношений».

Назначение Штырля на пост бизнес-омбудсмена, по информации инсайдеров URA.RU, связано с его многолетним опытом в сфере безопасности и активной общественной деятельностью. Это позволит эффективнее защищать интересы бизнеса в Курганской области.

Карьера

Более 15 лет Штырля посвятил работе в сфере частной охранной деятельности. Сначала работал обычным охранником, а после начальником охраны и директором. Был учредителем трех ЧОП. Также в качестве генерального директора возглавлял компанию в области связи и коммуникаций. С 2020 года и по настоящее время является Курганского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур «Курган».

С 2021 года состоит в региональном отделении «Опора России». Является председателем комиссии по охранной деятельности. Также Штырля участвует в работе экспертных и совещательных органов — член Координационного совета при Росгвардии и заместитель председателя общественного совета при УФАС. На данный момент кандидатура Штрыли, по данным источников, находится на согласовании в Москве. В правительстве его хотят видеть новым бизнес-омбудсменом.

Награды

Сергей Штырля отмечен несколькими почетными грамотами, в том числе имеет награды от губернатора Курганской области и местной администрациии. Также он награжден медалью «За охрану объектов в зоне специальной военной операции».