В Кургане запланировали строительство новых дорог более чем на 400 млн рублей

В 2026 году власти Кургана направят основную часть средств капитального строительства на создание новых и реконструкцию старых магистралей, включая масштабные проекты на проспекте Первомайском и шоссе Тюнина. В общей сложности на развитие дорожной инфраструктуры в бюджете на 2026 год заложено почти 440 миллионов рублей. Информация об этом содержится в проекте решения Курганской городской думы «О бюджете города Кургана на 2026 год.

«Объемы расходов бюджета города Кургана на капитальное строительство в 2026 году составляют 457 335,7 тыс. рублей. Список объектов: строительство автодороги по ул. Фарафонова с устройством системы водоотвода в реку Черная, реконструкция автомобильной дороги по улице Пролетарская, строительство дублера автомобильной дороги шоссе имени Героя России Тюнина А.В. с устройством эстакадной части, реконструкция путепровода через железнодорожные пути по улице Галкинский переезд, строительство проспекта Первомайский от улицы Фарафонова до улицы Миронова, реконструкция улицы Пушкина», — сообщает корреспондент URA.RU, изучивший проект решения. Документ опубликован на сайте муниципалитета.

Самым дорогостоящим объектом станет строительство проспекта Первомайский в Заозерном, на которое выделено более 207 миллионов рублей. На улицу Фарафонова направят 90 миллионов, а на реконструкцию улицы Пушкина — более 54 миллионов.

