Курган богат талантами: спортсмены взяли 7 золотых на Кубке России по настольному теннису. Фото

Курганские теннисисты одержали победу на Кубке России
21 ноября 2025 в 12:57
Соревнования проводились среди лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские спортсмены показали отличные результаты на Кубке России по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН). Теннисисты завоевали семь золотых, пять серебряных и две бронзовые медали. Информацию предоставили в управлении по физической культуре и спорту Курганской области.

«Кубок прошел с 18 по 20 ноября в спорткомплексе имени В.Ф. Горбенко в Кургане. Курганская область принимала соревнования в четвертый раз. Участие в состязаниях приняли порядка 100 спортсменов из 15 регионов страны, в том числе спортсмены группы ИН-2 (синдром Дауна). Курганские спортсмены завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали», — сообщили в управлении спорта.

Курганские спортсмены одержали уверенную победу на Кубке России по настольному теннису спорта ЛИН

Фото: telegram-канал «Курганская область официально«

Успех курганских спортсменов — результат упорных тренировок и высокого уровня подготовки. Тренируются спортсмены под руководством Бахтиера Туйчиева, Револя Андреева и Камилы Александровой в Центре спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Курганской области, Областной спортивно-адаптивной школе и Варгашинском образовательном центре. Среди победителей — Елена Прокофьева, Мария Галкина, Константин Лаптев, Дарья Николаенко и другие. В командных состязаниях (ИН-1) победу одержали женская и мужская команды Курганской области.

