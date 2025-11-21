Соревнования проводились среди лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские спортсмены показали отличные результаты на Кубке России по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН). Теннисисты завоевали семь золотых, пять серебряных и две бронзовые медали. Информацию предоставили в управлении по физической культуре и спорту Курганской области.

«Кубок прошел с 18 по 20 ноября в спорткомплексе имени В.Ф. Горбенко в Кургане. Курганская область принимала соревнования в четвертый раз. Участие в состязаниях приняли порядка 100 спортсменов из 15 регионов страны, в том числе спортсмены группы ИН-2 (синдром Дауна). Курганские спортсмены завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали», — сообщили в управлении спорта.













1/4 Курганские спортсмены одержали уверенную победу на Кубке России по настольному теннису спорта ЛИН Фото: telegram-канал «Курганская область официально«