Возле аэропорта Кургана установили настоящую БМП-3. Видео

21 ноября 2025 в 09:24
У аэропорта Кургана появился памятник БМП-3

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле международного аэропорта имени академика Гавриила Илизарова установили памятник боевой машине пехоты (БМП-3). Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Памятник БМП-3 установили в районе аэропорта. Он расположен при въезде к воздушной гавани», — сообщил читатель. Также в соцсетях появились кадры установки бронемашины на постамент.

Подрядчика для установки БМП-3 власти Кургана нашли с четвертной попытки. Выполнять работы взялась местная компания за 1,2 млн рублей. Корпус бронемашины был предоставлен машиностроительным заводом. У боевой машины удалены практически все узлы и силовые агрегаты, что делает ее боевое применение невозможным.

