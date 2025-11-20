В Курганской области резко выросло число отдохнувших в летних лагерях детей
Летний отдых в Курганской области набирает популярность
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области отмечен значительный рост количества детей, посетивших летние оздоровительные лагеря. По итогам сезона 2025 года показатель увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом и составил более 36 тысяч человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«За летний сезон 2025 года в Курганской области число детей, отдохнувших в детских и подростковых летних оздоровительных учреждениях составило 36236 детей. Это на 11% больше, чем в 2024 году», — сообщает Роспотребнадзор на сайте ЕМИСС.
Отмечается, что в предыдущие годы этот показатель держался на уровне 32 тысяч человек. Рекордным по числу отдохнувших детей стал 2011 год, когда в лагерях побывали 49 тысяч человек. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 12533 ребенка.
Ранее URA.RU сообщало, что в лагере имени Коли Мяготина планируют установить новый комплекс для активного отдыха стоимостью 10 млн рублей. «Курганский Дом молодежи» закупает и монтирует мультиспортарену и уличные тренажеры для подростков от 12 лет. В комплекс войдут шведская стенка, рукоход, перекладины, брусья, тренажеры для пресса и другие элементы. Также установят отдельные тренажеры под навесом, а площадку покроют безопасным резиновым покрытием.
- Мы из лагеря20 ноября 2025 22:39А вы смену сделайте по 5 дней тогда у вас вообще зашкалит. Уже нет смен по 21 дню где есть оздоровительный эффект. Всю в угоду отчетности. О детях никто ни думал и думать не будет.