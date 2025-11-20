В Курганской области резко выросло число отдохнувших в летних лагерях детей

Летний отдых в Курганской области набирает популярность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области отмечен значительный рост количества детей, посетивших летние оздоровительные лагеря. По итогам сезона 2025 года показатель увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом и составил более 36 тысяч человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«За летний сезон 2025 года в Курганской области число детей, отдохнувших в детских и подростковых летних оздоровительных учреждениях составило 36236 детей. Это на 11% больше, чем в 2024 году», — сообщает Роспотребнадзор на сайте ЕМИСС.

Отмечается, что в предыдущие годы этот показатель держался на уровне 32 тысяч человек. Рекордным по числу отдохнувших детей стал 2011 год, когда в лагерях побывали 49 тысяч человек. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 12533 ребенка.

Продолжение после рекламы