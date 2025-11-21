Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Кургане из-за аварии временно перекроют участок на улице Гоголя. Карта

21 ноября 2025 в 10:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Работы на аварийном участке начнутся 24 ноября

Работы на аварийном участке начнутся 24 ноября

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане будет временно закроют движение автотранспорта на участке улицы Гоголя в связи с аварией на водопроводе. Ограничения начнут действовать с 24 ноября и продлятся до 7 декабря. Закрыт будет участок от улицы 1-я Заводская до дома №88-а по улице Гоголя. Об этом сообщает компания «Водный Союз».

Авария произошла на сетях водопровода диаметром 300 мм. «Бригады „Водного Союза“ приступят к выполнению работ с 09:00 часов 24 ноября, а окончание работ с восстановлением благоустройства в „зимнем варианте“ запланировано на 7 декабря», — информирует компания. Место аварии будет огорожено.

Водителей просят учитывать изменения в дорожной обстановке при планировании маршрутов. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал