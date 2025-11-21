В Кургане участок улицы Комсомольской закроют на ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 22 по 29 ноября будет закрыто движение транспорта на улице Комсомольской в связи с аварийным ремонтом водопроводных сетей. Информацию сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«Для устранения аварийной ситуации на сетях водопровода диаметром 150 мм по ул. Комсомольской будет временно закрыто движение автотранспорта на участке от ул. Советской до ул. М. Горького. К выполнению аварийно-восстановительных мероприятий бригады „Водного Союза“ приступят 22 ноября. Завершить работы планируется 29 ноября», — сообщили в telegram-канале организации.

Водителей просят заранее планировать маршруты, соблюдать меры безопасности и быть внимательными при движении вблизи ремонтируемого участка. По окончании работ дорожное покрытие выполнят в виде щебенения.