Курганский губернатор Шумков выступил с обращением к налоговикам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил ветеранов и действующих сотрудников налоговых органов региона с профессиональным праздником, отметив их ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности и развитии социальной сферы. Обращение главы региона опубликовано в официальном telegram-канале правительства региона.

В своем обращении Шумков подчеркнул, что эффективная работа налоговых органов является фундаментом для реализации важнейших социальных проектов. «Ваша эффективная работа обеспечивает соблюдение налогового законодательства, вы ежегодно пресекаете случаи его нарушения, пополняя областной бюджет», — заявил губернатор.

Глава региона также добавил, что благодаря этим поступлениям регион получает возможность финансировать строительство и ремонт дорог, школ, детских садов, медицинских учреждений, а также развивать коммунальную инфраструктуру, что напрямую влияет на повышение качества жизни жителей области. Шумков выразил надежду на дальнейшие успехи в работе налоговиков, пожелав им крепкого здоровья и благополучия.

День работников налоговых органов ежегодно отмечается в России 21 ноября. Праздник учрежден указом президента страны в 2000 году, дата выбрана в память о создании в 1991 году Государственной налоговой службы РФ. В этот день руководители регионов и федеральные власти традиционно обращаются к сотрудникам налоговой системы, подчеркивая их роль в обеспечении доходной части бюджетов и финансовой устойчивости государства.