В Кургане водитель получил штраф за ДТП с пассажиром, вылетевшим из машины

Водитель автопредприятия, перевозивший медработника и попавший в ДТП в Кургане, заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. Пассажирка вылетела из машины после удара и получила тяжелые травмы. Об этом URA.RU сообщили источники из медицинской сферы.

«Медсестра, делавшая предрейсовые осмотры, ехала на служебной машине. Водитель пытался объехать другое ДТП и врезался в кроссовер. Непристегнутая женщина вылетела через окно из машины и получила травмы, которые признали тяжелыми», — рассказали источники. Водитель автомобиля получил штраф в размере 20 тысяч рублей

Данные нашли подтверждение на сайте трудовой инспекции по Тюменской и Курганской областям. ДТП случилось в июле 2025 года. Пострадавшую с травмами доставили в БСМП. После аварии в АО «Курганское пассажирское автотранспортное предприятие №1» прошли проверки. «Комиссией установлено, что несчастный случай произошел при следовании работника к месту выполнения работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем. В соответствии со ст. 227 Трудового кодекса РФ данный инцидент квалифицирован, как несчастный случай на производстве», — говорится на сайте ведомства.

