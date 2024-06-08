СК раскрыл убийство Талькова через 33 года: что известно об участниках событий

Следственный комитет раскрыл убийство рок-музыканта Талькова

08 июня 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Следственный комитет раскрыл убийство рок-музыканта Талькова Фото: Владимир Шуба/ТАСС Осенью 1991 года произошло одно из самых резонансных и загадочных преступлений в российском шоу-бизнесе. Игорь Тальков, певец и композитор, был застрелен в Санкт-Петербурге. Спустя 33 года с момента трагедии расследование убийства наконец завершено. Следственный комитет (СК) направил уголовное дело в отношении концертного директора Талькова Валерия Шляфмана. Что известно о трагедии и об участниках преступления — в материале URA.RU. История преступления Игорь Тальков должен был отправиться в Сочи. Он не должен был участвовать в судьбоносном для него концерте. Но необходимость использования аппаратуры заставила его изменить планы и приехать в «Юбилейный», где уже шел концерт. Тальков должен был выступить перед певцом и композитором Олегом Газмановым, но возник конфликт, связанный с изменением очередности выступлений. Разногласия возникли из-за требования Игоря Малахова, телохранителя певицы Азизы, о перестановке очередности выступления артистов. Разговор между Тальковым и Малаховым в гримерке привел к ссоре, после чего последний был выведен в коридор. В коридоре Малахов выхватил револьвер и выстрелил в сторону рок-певца. Первые два выстрела прошли мимо, после чего охранники повалили телохранители и отобрали оружие. Однако раздался третий выстрел, который стал для Талькова смертельным. Пуля угодила в легкое и сердце рок-звезды, он скончался еще до приезда бригады скорой. Несмотря на присутствие множества свидетелей, точные обстоятельства и исполнитель выстрела — неизвестны. Оружие, из которого был застрелен Тальков, так и не было найдено. Малахов был обвинен в убийстве, но позже отпущен под подписку о невыезде. Валерий Шляфман, директор Талькова, уехал в Израиль через Украину. На его рубашке, которую изъяли в феврале 1992, обнаружили следы пороха, после ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Экстрадиция и дальнейшее расследование не дали результатов. После следствие по делу несколько раз останавливалось, а в 2018 году по просьбе вдовы певца оно было возобновлено. В 2019 году она подала новое ходатайство о переквалификации уголовного дела c непреднамеренного на умышленное убийство. Что говорила вдова Спустя 29 лет после трагедии жена Талькова Татьяна впервые нарушила молчание и побеседовала с журналистами по поводу трагедии. По словам вдовы, убийца ее мужа Игоря Талькова — Валерий Шляфман. Она также выразила мнение, что убийство рок-певца было заказным. Талькова также сообщала о приходящих ее мужу угрозах, из-за которых он даже приобрел газовый пистолет для жены. Участники рокового конфликта Игорь Тальков Игорь Тальков — советский рок-музыкант, певец и писатель. Он являлся основателем и лидером рок-группы «Спасательный круг». Впервые он стал известен после выступления на фестивале «Песня года» в 1987 году. К 1989 году музыкант написал уже более 200 песен. Погиб рок-певец 6 октября 1991 году. Он похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Валерий Шляфман Валерий Шляфман — концертный директор Талькова. После смерти Талькова, к моменту, как им вплотную заинтересовались органы, эмигрировал в Израиль через Украину и сменил фамилию. Попытки привлечь израильские органы к расследованию преступления и организовать его экстрадицию оказались безуспешными. Развития это дело в Израиле не получило. В январе 2022 он был заочно арестован, за преступление, совершенное в 1991. Отмечено, что уголовное дело продвинулось благодаря личному контролю главы СКР Александра Бастрыкина. Сейчас обвиняется в убийстве рок-музыканта. Следствие установило, что в октябре 1991 года, во время конфликта за кулисами Дворца спорта «Юбилейный», он попытался застрелить охранника Азизы Малахова, но в результате этого смертельно ранил Талькова. Концертный директор Валерий Шляфман признан виновным в убийстве рок-музыканта Талькова Фото: СК РФ Охранник певицы Азизы Игорь Малахов Игорь Малахов — кикбоксер, бывший гражданский муж, директор и охранник певицы Азизы. После смерти Талькова, обвинялся в его убийстве. Прокуратура возбудила уголовное дело против него, но экспертиза заключила, что последний выстрел был сделан Шляфманом. О невиновности Малахова заявлял и охранник и друг певца Талькова Владислав Черняев, заявляя о несостыковках в экспертизах. По словам Черняева, пистолет у Малахова забрали, когда он был внизу, а пуля вошла в рок-певца сверху под углом в 30 градусов. Умер Малахов не дождавшись конца расследования, в 2016 году. Причиной конфликта между Тальковым и Малаховым, повлекшего за собой смерть рок-музыканта, стали неготовность певицы Азизы выступать и смена очередности выхода ее и советского рок-певца Фото: Артем Геодакян/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осенью 1991 года произошло одно из самых резонансных и загадочных преступлений в российском шоу-бизнесе. Игорь Тальков, певец и композитор, был застрелен в Санкт-Петербурге. Спустя 33 года с момента трагедии расследование убийства наконец завершено. Следственный комитет (СК) направил уголовное дело в отношении концертного директора Талькова Валерия Шляфмана. Что известно о трагедии и об участниках преступления — в материале URA.RU. Игорь Тальков должен был отправиться в Сочи. Он не должен был участвовать в судьбоносном для него концерте. Но необходимость использования аппаратуры заставила его изменить планы и приехать в «Юбилейный», где уже шел концерт. Тальков должен был выступить перед певцом и композитором Олегом Газмановым, но возник конфликт, связанный с изменением очередности выступлений. Разногласия возникли из-за требования Игоря Малахова, телохранителя певицы Азизы, о перестановке очередности выступления артистов. Разговор между Тальковым и Малаховым в гримерке привел к ссоре, после чего последний был выведен в коридор. В коридоре Малахов выхватил револьвер и выстрелил в сторону рок-певца. Первые два выстрела прошли мимо, после чего охранники повалили телохранители и отобрали оружие. Однако раздался третий выстрел, который стал для Талькова смертельным. Пуля угодила в легкое и сердце рок-звезды, он скончался еще до приезда бригады скорой. Несмотря на присутствие множества свидетелей, точные обстоятельства и исполнитель выстрела — неизвестны. Оружие, из которого был застрелен Тальков, так и не было найдено. Малахов был обвинен в убийстве, но позже отпущен под подписку о невыезде. Валерий Шляфман, директор Талькова, уехал в Израиль через Украину. На его рубашке, которую изъяли в феврале 1992, обнаружили следы пороха, после ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Экстрадиция и дальнейшее расследование не дали результатов. После следствие по делу несколько раз останавливалось, а в 2018 году по просьбе вдовы певца оно было возобновлено. В 2019 году она подала новое ходатайство о переквалификации уголовного дела c непреднамеренного на умышленное убийство. Спустя 29 лет после трагедии жена Талькова Татьяна впервые нарушила молчание и побеседовала с журналистами по поводу трагедии. По словам вдовы, убийца ее мужа Игоря Талькова — Валерий Шляфман. Она также выразила мнение, что убийство рок-певца было заказным. Талькова также сообщала о приходящих ее мужу угрозах, из-за которых он даже приобрел газовый пистолет для жены. Игорь Тальков — советский рок-музыкант, певец и писатель. Он являлся основателем и лидером рок-группы «Спасательный круг». Впервые он стал известен после выступления на фестивале «Песня года» в 1987 году. К 1989 году музыкант написал уже более 200 песен. Погиб рок-певец 6 октября 1991 году. Он похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Валерий Шляфман — концертный директор Талькова. После смерти Талькова, к моменту, как им вплотную заинтересовались органы, эмигрировал в Израиль через Украину и сменил фамилию. Попытки привлечь израильские органы к расследованию преступления и организовать его экстрадицию оказались безуспешными. Развития это дело в Израиле не получило. В январе 2022 он был заочно арестован, за преступление, совершенное в 1991. Отмечено, что уголовное дело продвинулось благодаря личному контролю главы СКР Александра Бастрыкина. Сейчас обвиняется в убийстве рок-музыканта. Следствие установило, что в октябре 1991 года, во время конфликта за кулисами Дворца спорта «Юбилейный», он попытался застрелить охранника Азизы Малахова, но в результате этого смертельно ранил Талькова. Игорь Малахов — кикбоксер, бывший гражданский муж, директор и охранник певицы Азизы. После смерти Талькова, обвинялся в его убийстве. Прокуратура возбудила уголовное дело против него, но экспертиза заключила, что последний выстрел был сделан Шляфманом. О невиновности Малахова заявлял и охранник и друг певца Талькова Владислав Черняев, заявляя о несостыковках в экспертизах. По словам Черняева, пистолет у Малахова забрали, когда он был внизу, а пуля вошла в рок-певца сверху под углом в 30 градусов. Умер Малахов не дождавшись конца расследования, в 2016 году.