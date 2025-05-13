Государственная дума планирует 13 мая рассмотреть во втором чтении законопроект, устанавливающий требования к локализации автомобилей, используемых для работы в такси. Он направлен на то, чтобы увеличить число отечественных автомобилей в таксопарков и сократить количество иномарок.
Согласно исследованию АЦ (есть в распоряжении РБК), если закон вступит в силу в нынешней редакции, отрасль может лишиться до 507 тысяч водителей, или около 51% от общего числа. Что не так с законом, который критикуют все участники рынка — в материале URA.RU.
Введение законопроекта о локализации
Когда был принят законопроект
Законопроект, принятый в первом чтении в январе 2024 года, предполагает, что в такси можно будет использовать только автомобили отечественного производства с более чем 3200 баллами локализации. В дальнейшем список может быть дополнен машинами, произведенными в рамках специнвестконтрактов (СПИК).
Второе чтение
Во вторник, 13 мая, Госдума рассмотрит законопроект о требованиях к локализации автомобилей, используемых в такси, во втором чтении. Согласно предложенным поправкам, вступление закона в силу может быть перенесено на полгода, с 1 октября 2025 года на 1 марта 2026 года, с исключениями для Калининградской области и Дальнего Востока.
Основное условие по количеству баллов локализации по-прежнему составляет 3200. Данный уровень обязаны будут соблюдать все таксомоторные компании. Такой показатель считается высоким: на сегодняшний день ему соответствует лишь продукция компании «АвтоВАЗ», а также, возможно, некоторые модели бренда «Москвич» и электромобили Evolute.
Разработчики законопроекта также приняли во внимание недавнюю инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), предусматривающую возможность допуска в таксопарки автомобилей, произведенных в рамках специальных инвестиционных контрактов. Это существенно расширило ассортимент допустимых моделей: теперь к ним относятся автомобили брендов Haval, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng и Jetour. Кроме того, в категорию «Комфорт+» может быть включен кроссовер-гибрид Voyah Free стоимостью пять миллионов рублей.
Также предлагаемый законопроект вводит ограничение на возможность работы на собственных автомобилях, если те не соответствуют требованиям по локализации. По оценкам союза «Цифровой мир», данная мера затронет порядка 2,5 миллиона водителей, преимущественно в регионах, где до 95% перевозок осуществляется на личных транспортных средствах.
Как это скажется на отрасли
Потеря работы и рост тарифов
Аналитический центр при правительстве (АЦ) провел оценку влияния законопроекта на отрасль. Согласно данным исследования, до 507 тысяч водителей могут потерять работу, это до 51% водителей в отрасли.
С подобным мнением выступили и в «Яндекс Такси». Согласно их оценкам, даже в случае принятия поправок к законопроекту, десятки тысяч самозанятых водителей могут потерять возможность работать в такси. В некоторых регионах, таких как Сибирь и Дальний Восток, количество водителей может сократиться на 70–90%, что приведет к росту тарифов на услуги такси на 25–50%, пишут «Ведомости».
Финансовые последствия для водителей
Согласно исследованию, совокупные выпадающие доходы водителей могут составить до 289 млрд рублей. Для частично занятых водителей затраты на замену автомобиля могут достигать 470,9 тысяч рублей, а срок окупаемости — до 16 лет. Это может привести к уходу из отрасли до 89,5% водителей с частичной занятостью на собственных автомобилях и 35,6% работающих на арендованных авто с полной занятостью.
Потери бюджета
Введение новых норм регулирования такси может привести к значительным потерям для бюджета России и дефициту кадров в отрасли. Это следует из данных аналитической записки Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, опубликованной в марте.
Уточняется, что за три года с принятия закона суммарные потери бюджета могут составить порядка 350 млрд рублей. Так снижение налоговых поступлений из-за ухода водителей из отрасли в тень может составить 76,2 млрд рублей, а еще 273 млрд рублей бюджет недополучит из-за сокращения объемов таможенных пошлин, утилизационных сборов и акцизов на импортируемые автомобили.
В документе подчеркивается, что подобные изменения могут привести к массовому уходу водителей из сферы такси. Также это спровоцирует рост кадрового дефицита до 500 тысяч человек в течение ближайших трех лет.
Текущая ситуация на рынке такси
Такси как источник дохода
На данный момент более трети водителей в России используют такси как источник дополнительного дохода. Доля новых автомобилей в общем притоке составляет около 31%, при этом большинство таксистов используют подержанные машины. Законопроект уже подвергся критике со стороны представителей отрасли, которые предупреждают о риске дефицита кадров и росте цен.
По результатам проведенного исследования, средняя стоимость новых автомобилей, соответствующих действующему законодательству, превышает цену подержанных машин в 2,1 раза и составляет 1,73 млн рублей против 840 тысяч рублей соответственно. При этом темпы удорожания отечественных автомобилей опережают общерыночные показатели: согласно данным Росстата, в период с 2023 по 2025 год индекс цен на новые легковые автомобили российского производства увеличился на 25,7%. Для подержанных автомобилей зарубежных марок рост составил 18,4%. В то же время, по оценкам аналитиков, стоимость новых иностранных автомобилей, поставляемых для работы в такси, выросла не более чем на 7%.
Нежелание ездить на отечественных марках
На 17 марта текущего года в России официально насчитывалось 92 тысячи таксопарков, включая индивидуальных предпринимателей, а общее количество зарегистрированных такси составляло 974,5 тысячи единиц. Между тем, в начале апреля Министерство транспорта сообщило о превышении отметки в миллион зарегистрированных автомобилей.
Согласно результатам опроса, проведенного Общественным советом по развитию такси, более 70% водителей изъявили желание пересесть с российских автомобилей на иностранные. В исследовании приняли участие владельцы и управляющие 276 таксопарков, суммарный автопарк которых превышает 150 тысяч транспортных средств. Результаты опроса есть в распоряжении РБК.
Основной причиной нежелания использовать российские автомобили респонденты назвали высокие затраты на обслуживание и низкое качество. 57% опрошенных тратят более 70 тысяч рублей в год на обслуживание, а 63% сталкиваются с внеплановыми ремонтами. Водители также отметили проблемы с надежностью, комфортом и электроникой российских автомобилей.
У 51% опрошенных таксопарков есть автомобили Lada, у 11% — другие отечественные модели, а 38% используют зарубежные марки. Самыми популярными автомобилями в такси являются Kia, Lada и Hyundai. В то же время, 40% респондентов отметили, что российские автомобили составляют лишь до 20% их автопарка.
Проблемы для индивидуальных предпринимателей
Различные общественные объединения, такие как РСПП и Национальный совет такси, неоднократно выступали с критикой законопроекта. Отмечается, что законопроект не учитывает интересы перевозчиков и автопроизводителей.
По данным «Опоры России», многие индивидуальные предприниматели используют автомобили, не соответствующие требованиям. Замена на новые автомобили может стать непосильной задачей для водителей, что приведет к сокращению их числа на 20–35% в течение трех лет после вступления закона в силу.
Почему таксопарки отказывается от иномарок
Вице-президент Автомобильного союза Антон Шапарин заявил РБК, что многие таксопарки быстро отказываются от использования отечественных автомобилей из-за их низкой надежности и недостатка комфорта для пассажиров. В то же время, профессор Виталий Гаевский поддерживает идею локализации, но подчеркивает, что российские автомобили должны соответствовать высоким стандартам надежности и комфорта.
Исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская заявила «Ведомостям», что предложения перевозчиков не были учтены. Она также призвала отказаться от балльной системы и вывести самозанятых из-под требований по локализации.
Закон спасет Россию от иномарок
Поправки позволят сбалансировать интересы рынка
Власти заявили, что для предстоящего обсуждения были подготовлены компромиссные поправки к инициативе, которые учитывают интересы как производителей автотранспорта, так и представителей отрасли. Как заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, такой подход дает возможность выбора не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок легковым такси, но и производителям автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта.
Он также отметил, что в ходе обсуждения инициативы с профильными министерствами были учтены предложения всех заинтересованных сторон. Поправки позволят сбалансировать интересы рынка и способствовать развитию отечественного автопрома, в частности, расширяя перечень производителей, чья техника может использоваться для перевозок такси. Ожидается, что это поможет повысить конкуренцию среди производителей и улучшить условия для участников рынка перевозок.
Как авторы объяснили идею отказа от иномарок
Как заявлено в пояснительной записке, законопроект направлен на внесение изменений в существующий закон о перевозках пассажиров и багажа легковым такси. Основная цель — предоставить субъектам Российской Федерации право устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси.
Там отметили, что если не принять меры, это может привести к:
- Увеличению импорта автомобилей из-за рубежа.
- Открытию низколокализованных сборочных производств, что не создает добавленной стоимости в России.
- Потере доли продаж российскими автопроизводителями, что негативно скажется на экономике и занятости.
- Увеличению зависимости такси от импортных поставок, что делает их уязвимыми к санкциям.
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