В Пермском крае отменили беспилотную опасность

В Прикамье снят режим беспилотной опасности Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 13:12 в Пермском крае был снят режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности в telegram-канале.

«В Пермском крае снят режим „Беспилотной опасности. Он действовал с 7:53 до 13:12 по местному времени“, — писало ранее URA.RU.