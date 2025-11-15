Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Пермском крае отменили беспилотную опасность

15 ноября 2025 в 13:15
В Прикамье снят режим беспилотной опасности

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 13:12 в Пермском крае был снят режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности в telegram-канале.

«В Пермском крае снят режим „Беспилотной опасности. Он действовал с 7:53 до 13:12 по местному времени“, — писало ранее URA.RU.

Режим был введен в регионе утром 15 ноября. Пермяков об этом предупредили в РСЧС с помощью рассылки.

