Полтора года и миллион рублей: водителю грузовоза вынесли приговор за смертельный обгон на курганской трассе
Водитель грузовоза признан виновным в смертельном ДТП на курганской трассе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Суд вынес приговор водителю грузовика, вызвавшему смертельное ДТП на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности движения, которое привело к гибели другого водителя. Информация подтверждена решением Далматовского районного суда Курганской области.
«Водитель автомобиля марки „МАЗ“, совершая обгон на участке с плохой видимостью из-за дыма, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем „БЕЛАВА“. В результате ДТП водитель „БЕЛАВА“ скончался от полученных травм. Суд признал водителя МАЗа виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ», — сообщили в суде. Его приговорили к принудительным работам и обязали выплатить миллион рублей матери погибшего.
С учетом смягчающих обстоятельств мужчине назначено наказание в виде принудительных работ на 1 год 6 месяцев с лишением права управлять транспортом на такой же срок. Также постановлено взыскать с него 1 миллион рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего.
