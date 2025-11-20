Слабый напор воды и ложная тревога в лицее: главное в Кургане за 20 ноября

В Кургане понизят давление в водопроводе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Кургана и близлежащих населенных пунктов предупредили о снижении давления в водных сетях. Ограничения наступят вечером пятницы, 21 ноября, и продлятся до утра следующей субботы. Воду совсем отключать не будут, но жителям верхних этажей лучше сделать запас воды. О коммунальных мероприятиях предупредили в администрации города Кургана.

В четверг в Кургане начали сборку новогодних арт-объектов. Также в лицее №12 была отменена часть уроков из-за подозрительного предмета. Об этих и других интересных событиях 20 ноября — в дайджесте URA.RU.

Осужденная чиновница выплатит ущерб

Прокуратура через суд добилась взыскания с осужденной чиновницы из администрации Притобольного округа 60 908 рублей, присвоенных при установке светильников в деревнях. Женщину признали виновной в растрате, ей также назначили штраф 200 тысяч рублей. Несмотря на ее возражения, суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Перед выходными понизят давление в водосетях

В Кургане с 18:00 21 ноября снизят давление в холодном водоснабжении из-за регламентных работ на магистральном водоводе диаметром 1000 мм. Давление коснется Кургана, микрорайонов Тополя, Новый мир, Кетово, Новый Путейский, Черемухово и части поселка Увал. Полного отключения воды не будет, но жителям советуют заранее сделать запасы жидкости.

Экс-судью собираются арестовать

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит 24 ноября представление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о согласии на арест бывшего председателя Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова. Экс-судью подозревают во взяточничестве.

На городской площади собирают новогодний арт-объект

На площади имени Ленина в Кургане начались работы по сборке новогоднего арт-объекта — фигуры жар-птицы. Она станет главным зимним украшением и популярным местом для фотографий, повторяя успех предыдущих праздников.

Новый начотдела в департаменте АПК

Врио директора департамента АПК Курганской области Андрей Лушников назначил руководителем экономического отдела Елену Тырцеву, ранее сотрудницу департамента природных ресурсов. Отдел оставался без начальника почти два года.

Лицеистов отпустили домой из-за ложной тревоги