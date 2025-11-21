Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Житель Надыма осужден за кражу денег с банковских счетов

21 ноября 2025 в 12:28
Суд вынес приговор по делу о хищении средств с использованием функции бесконтактной оплаты

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) вынесен обвинительный приговор местному жителю, который похитил деньги с банковских счетов потерпевшего с помощью украденных карт. Виновный приговорен к девяти месяцам принудительных работ, об этом сообщили в пресс- службе прокуратуры ЯНАО.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок девять месяцев. Заменив его на принудительные работы сроком на девять месяцев», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура пояснила, что преступление было совершено в июле текущего года. Мужчина использовал украденные банковские карты для бесконтактной оплаты товаров, а также для снятия наличных через банкоматы. Суд полностью согласился с доводами обвинения, назначив виновному наказание в виде принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

