Труба придавила кисть: на Ямале судят машиниста за травму коллеги
Машинист на Бованенковском месторождении предстанет перед судом по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Ямальском районе ЯНАО машинист одной из организаций будет осужден за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело направлено в суд после утверждения обвинительного заключения, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.
«В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в правоохранительных органах.
По данным следствия, инцидент произошел в августе 2025 года на Бованенковском месторождении. Машинист допустил нарушение правил производства работ, отдав неправомерное устное распоряжение сигнальщику помочь с заменой ковша. В результате этих действий потерпевший получил тяжелую травму кисти, которая была придавлена трубой. Фигуранту дела инкриминируется часть 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!