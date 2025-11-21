Труба придавила кисть: на Ямале судят машиниста за травму коллеги

Машинист на Бованенковском месторождении предстанет перед судом по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ямальском районе ЯНАО машинист одной из организаций будет осужден за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело направлено в суд после утверждения обвинительного заключения, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.

«В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в правоохранительных органах.