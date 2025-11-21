Логотип РИА URA.RU
Труба придавила кисть: на Ямале судят машиниста за травму коллеги

На Ямале машинист предстанет перед судом за производственную травму
21 ноября 2025 в 12:41
Машинист на Бованенковском месторождении предстанет перед судом по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ямальском районе ЯНАО машинист одной из организаций будет осужден за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело направлено в суд после утверждения обвинительного заключения, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.

«В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в правоохранительных органах.

По данным следствия, инцидент произошел в августе 2025 года на Бованенковском месторождении. Машинист допустил нарушение правил производства работ, отдав неправомерное устное распоряжение сигнальщику помочь с заменой ковша. В результате этих действий потерпевший получил тяжелую травму кисти, которая была придавлена трубой. Фигуранту дела инкриминируется часть 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

