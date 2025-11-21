Более 300 жителей Пуровского района освободят от арендной платы за землю из-за летних подтоплений

« Принятое решение позволит создать дополнительный механизм поддержки, который будет работать не только сейчас, но и в случае возникновения таких чрезвычайных ситуаций в будущем. В особенности мера станет серьезным подспорьем для предпринимателей, которые смогут потратить высвобожденные средства на ликвидацию ущерба бизнесу: в среднем арендаторы сэкономят более полумиллиона рублей за полгода » , — отметила заместитель директора департамента имущественных отношений ЯНАО Екатерина Атарщикова.

Решение было принято после масштабного подтопления в Тарко-Сале летом 2025 года, в результате которого пострадали дачи, гаражи и промышленные территории. Льгота действует с момента введения режима ЧС или повышенной готовности до конца года. Для пострадавших арендаторов из Пуровского района освобождение от платежей распространяется на период с 1 июня по 31 декабря 2025 года. Уже уплаченные средства будут зачтены в счёт будущих платежей за 2026 год. По оценкам властей, в среднем арендаторы смогут сэкономить более 500 тысяч рублей за полгода. Параллельно в районе ведутся работы по строительству подъездных дорог к дачным участкам и установке водопропускных труб для защиты от подтоплений.