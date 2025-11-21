Еда в столовой на вахте нравится не всем Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В вахтовом поселке Харасавэй (Ямальский район, ЯНАО) нет продуктовых магазинов, поэтому большинство работников питаются в местной столовой. Однако некоторые женщины-вахтовички предпочитают готовить себе сами. Как им удается добывать еду и что они едят, рассказала одна из девушек, сотрудница ООО «ГСП-4».

Обеды, которые готовят себе вахтовички Фото: «Вахтовички, женские вахты», t.me

«В столовой я не питаюсь», — рассказала в своем видеоролике одна из вахтовичек. Чтобы сварить обед, девушке приходится самой покупать продукты. Для этого нужно покинуть территорию вахтового поселка и ехать до ближайшего магазина более получаса. И это для вахтовиков — целое событие.

«На объекте у нас есть магазин, но в нем кроме энергетиков и сухариков нет ничего. Закупиться продуктами — это целый квест. Во-первых, мы живем на объекте, куда не вызвать местное такси — тут проезд запрещен для гражданских. Проезжает только спецтехника, и все работники как выезжают, так и заезжают только по пропускам. До ближайшего магазина ехать минут 30-40. И так как местная „Пятерочка“ — это единственный продуктовый магазин, она всегда переполнена», — рассказывает девушка.

Вахтовички в отличие от мужчин, которым предоставляется общежитие, живут в вагончике. Те, кто предпочитает домашнее питание, обеды и ужины готовят в мультиварке. Это безопасно, к тому же существенно экономит время и силы: подъем у женщин — в 6.30 часов, а через полчаса уже нужно быть на работе. Выходных и праздников у вахтовиков нет. Рабочий день заканчивается поздно.