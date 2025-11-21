Логотип РИА URA.RU
Пять человек спасены после провала вездехода под лед в ЯНАО. Фото

21 ноября 2025 в 12:04
В ЯНАО вездеход «Трэкол» провалился под лед

В ЯНАО вездеход «Трэкол» провалился под лед

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Приуральском районе ЯНАО вчера произошел опасный инцидент. Вездеход «Трэкол» с пятью пассажирами частично провалился под лёд в 25 километрах от села Аксарка. Все люди были спасены и доставлены в Салехард, об этом сообщает Telegram-канал «Мой Приуральский».

«Спасатели „Ямалспаса“ быстро прибыли на место и нашли всех пассажиров. Люди доставлены в Салехард, медицинская помощь им не понадобилась», — указывается в сообщении канала. 

Инцидент с вездеходом произошел на фоне других происшествий в Приуральском районе ЯНАО — ранее здесь пропали три человека на снегоходах. Они выехали 10 ноября из поселка Белоярск и до сих пор не найдены, на их поиски отправились спасатели и правоохранители.

Вездеход «Трэкол» провалился под лед недалеко от Аксарки

Фото: Telegram-канал «Мой Приуральский»

