Легендарная БМП-3 будет встречать гостей у международного аэропорта Кургана. Фото, видео

БМП-3 будет встречать гостей у международного аэропорта Кургана
21 ноября 2025 в 13:40
В Кургане установили памятник БМП-3

В Кургане установили памятник БМП-3

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцев и гостей города возле аэропорта «Курган» будет встречать настоящая БМП-3. Технику установили на пьедестал 20 ноября, сообщает корреспондент URA.RU.

«БМП-3 на постаменте установили на территории парковки аэропорта „Курган“. Машина не огорожена, люди подходят, фотографируют технику. Объект привлекает внимание посетителей аэропорта», — отмечает корреспондент URA.RU.

Памятник боевой машине пехоты установлен при поддержке правительства Курганской области и администрации Кургана. Он представляет собой корпус настоящего БМП-3, который предоставило машиностроительное предприятие Кургана. Работы по установке памятника выполнила курганская компания за 1,2 млн рублей. О том, как устанавливали объект URA.RU писало ранее

Комментарии (1)
  • Анастасия
    21 ноября 2025 13:51
    Курганская гордость! У нас же изобрели и выпустили, самую лучшую боевую машину.
