«БМП-3 на постаменте установили на территории парковки аэропорта „Курган“. Машина не огорожена, люди подходят, фотографируют технику. Объект привлекает внимание посетителей аэропорта», — отмечает корреспондент URA.RU.

Памятник боевой машине пехоты установлен при поддержке правительства Курганской области и администрации Кургана. Он представляет собой корпус настоящего БМП-3, который предоставило машиностроительное предприятие Кургана. Работы по установке памятника выполнила курганская компания за 1,2 млн рублей. О том, как устанавливали объект URA.RU писало ранее.