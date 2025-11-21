Легендарная БМП-3 будет встречать гостей у международного аэропорта Кургана. Фото, видео
В Кургане установили памятник БМП-3
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганцев и гостей города возле аэропорта «Курган» будет встречать настоящая БМП-3. Технику установили на пьедестал 20 ноября, сообщает корреспондент URA.RU.
«БМП-3 на постаменте установили на территории парковки аэропорта „Курган“. Машина не огорожена, люди подходят, фотографируют технику. Объект привлекает внимание посетителей аэропорта», — отмечает корреспондент URA.RU.
Памятник боевой машине пехоты установлен при поддержке правительства Курганской области и администрации Кургана. Он представляет собой корпус настоящего БМП-3, который предоставило машиностроительное предприятие Кургана. Работы по установке памятника выполнила курганская компания за 1,2 млн рублей. О том, как устанавливали объект URA.RU писало ранее.
- Анастасия21 ноября 2025 13:51Курганская гордость! У нас же изобрели и выпустили, самую лучшую боевую машину.