Общество

В Тюмени на вылет и прилет задерживается сразу несколько рейсов

21 ноября 2025 в 12:34
С задержками вылетают самолеты в ХМАО, ЯНАО, Казань и Санкт-Петербург

Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В тюменском аэропорту Рощино 21 ноября на вылет и прилет задерживается сразу несколько рейсов. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло авиагавани. Задерживаются рейсы в ХМАО и Казань, а также из Санкт- Петербурга и Ноябрьска.

«Тюмень — Белоярский. По расписанию борт должен был вылететь в 07:40, расчетное время теперь составляет 13:00», — указано на табло. Рейс выполняет авиакомпания Utair.

Второй рейс в Белоярский, который осуществляет компания АО «А247» также задерживается. Самолеты должны были вылететь одновременно.

Другой борт, направляющийся в Нягань, также задержан. Вместо 08:00 самолет вылетит из Рощино в 14:10. В справочной аэропорта сообщили, что рейсы задерживаются по причине неприятных метеоусловий аэропорта назначения.

Еще один рейс задерживается из Тюмени в Казань. Борт должен был вылететь в вечернее время в 19:00, теперь же Рощино он покинет только в 20:30.

Сразу два борта должны были прилететь в Тюмени из Санкт-Петербурга в 12:10. Время прибытия сдвинули на 12:35.

На три часа позже прибудет в Тюмень рейс из Ноябрьска. По расписанию самолет должен был прилететь в 16:45, теперь же жители Ямала окажутся в Рощино не раньше 20 часов.

Массовые задержки рейсов зафикисрованы в нескольких регионах России. Ограничения введены рано утром 21 ноября. 

