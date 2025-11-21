Логотип РИА URA.RU
Общество

В Тюмени студента лишили диплома из-за взятки

21 ноября 2025 в 12:52
Фото: Илья Московец © URA.RU

Студент Тюменского индустриального университета лишился диплома из-за взятки, которую он дал преподавателю. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. 

Известно, что в 2021 году Антон А. дал взятку старшему преподавателю кафедры, чтобы получить положительные оценки за зачет, курсовой проект и экзамен без фактической сдачи. «Преступные действия преподавателя и студента повлекли за собой неполное освоение дисциплин, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, а впоследствии — незаконное получение диплома об образовании», — говорится в материалах дела. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, признав диплом недействительным. 

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, признав диплом недействительным. В решении также указано, что незаконное получение диплома препятствует другим людям в реализации права на равный доступ к трудовой деятельности на должностях, требующих определенного уровня образования.

