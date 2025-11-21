В Тюмени пройдет первая олимпиада по пластической хирургии

Хирурги продемонстрируют свое мастерство Фото: Илья Московец © URA.RU

С 27 по 29 ноября в Тюменском медицинском университете пройдет IV Всероссийская олимпиада по нейрохирургии им. С. М. Пантелеева и I Всероссийская олимпиада по пластической хирургии. В олимпиадах примут участие студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Томска, Дагестана, Волгограда, Курска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Студентам предстоит отработать навыки удаления кисты головного мозга, реконструкции молочной железы, восстановления нижней челюсти и микрохирургических операций на сонных артериях на 3D-моделях», — сообщили в инфоцентре. Участники будут выполнять как теоретические, так и практические задания.