В Тюмени пройдет первая олимпиада по пластической хирургии
Хирурги продемонстрируют свое мастерство
Фото: Илья Московец © URA.RU
С 27 по 29 ноября в Тюменском медицинском университете пройдет IV Всероссийская олимпиада по нейрохирургии им. С. М. Пантелеева и I Всероссийская олимпиада по пластической хирургии. В олимпиадах примут участие студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Томска, Дагестана, Волгограда, Курска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«Студентам предстоит отработать навыки удаления кисты головного мозга, реконструкции молочной железы, восстановления нижней челюсти и микрохирургических операций на сонных артериях на 3D-моделях», — сообщили в инфоцентре. Участники будут выполнять как теоретические, так и практические задания.
Олимпиады станут площадкой для обмена опытом и налаживания профессиональных контактов между студентами из разных регионов России. Участники смогут продемонстрировать свои знания и умения, а также познакомиться с новейшими методиками в области нейрохирургии и пластической хирургии.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!