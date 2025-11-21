Тюменские застройщики «порвали» федеральный рейтинг своей любовью к истории

У тюменских застройщиков на троих шесть проектов с сохранением культурных объектов Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Тюменские девелоперы заняли три из 22 строк нового федерального рейтинга. В него вошли застройщики, которые возводят жилье с сохранением объектов культурного наследия, сообщает Единый ресурс застройщиков России.

«Топ застройщиков по сохранению объектов культурного наследия. В топе — 22 позиции, три из них занимают девелоперы из Тюменской области. Это „Страна“, ПСК „Дом Девелопмент“ и „Брусника“. Рейтинг актуален на ноябрь 2025 года», — поясняет портал.

Известно, что оба проекта «Страны», которые возводятся с сохранением исторических зданий, расположены в Москве. ПСК «Дом Девелопмент» же реставрирует дом Карташева и восстановит его утраченный флигель рядом со своим элитным ЖК «Челюскинцев 5».

«Брусника» занимается реконструкцией краснокирпичного жилого дома конца XIX века и планирует восстановить дом Ивановых рядом с кварталом «Первомайская 1А». Еще один исторический проект застройщика — реставрация и включение в концепцию застройки в райне Речного порта двух портальных кранов, «Ганса» и «Альбрехта». В этом же районе была восстановлена кирпичная электростанция, которая стала офисом продаж девелопера.

В общем рейтинге регионов, в которых жилые комплексы строятся с сохранением исторических объектов, Тюменская область заняла третью позицию после Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее URA.RU рассказало еще об одном важном рейтинге, в который попали тюменские застройщики.