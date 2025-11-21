В экопарке появятся новые арт-объекты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени расширят экопарк «Затюменский». В рамках благоустройства в парке появятся спортивные объекты, лодочная станция, смотровые площадки и другие элементы инфраструктуры. Информацию об этом URA.RU предоставили в городской администрации.

Благоустройство экопарка пройдет в несколько этапов. «Наполнение второго этапа предусматривает размещение спортивной площадки под волейбол, падел-корт, футбольное поле (в рамках зимнего сценария будет использоваться под занятия хоккеем), роллердром и веревочный парк. Рассматривается возможность организации спортивного центра. В рамках третьего этапа рассматривается формирование общественной зоны и событийного кластера со сценой», — рассказали в мэрии.