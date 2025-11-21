Прокуратура Ноябрьска взяла на контроль уборку городских дорог в зимний период

Прокуратура Ноябрьска проверила готовность уборки дорог зимой Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура города Ноябрьска (ЯНАО) провела рабочую встречу с подрядными организациями, управляющими компаниями и представителями администрации по вопросу содержания улично-дорожной сети в зимний период. На мероприятии также присутствовали сотрудники ОМВД России по городу Ноябрьску, об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратура осуществляет контроль за проведением работ по очистке дорог города от снега. Также под контролем прокуратуры — обработка дорог противогололедными материалами», — заявили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.