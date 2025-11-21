В Тюменской области осудили начальника, вымогающего деньги у подчиненного

Мужчину приговорили к условному сроку Фото: Илья Московец © URA.RU

В Заводоуковске (Тюменская область) бывший заместитель директора газоснабжающей организации осужден за вымогательство денег у своего подчиненного. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В период с июля 2022 года по декабрь 2023 года подсудимый незаконно требовал от подчиненного мастера производственного участка передачи денежных средств, полученных последним в качестве доплаты к заработной плате за участие в строительстве объектов догазификации», — сообщили в суде. Потерпевший, опасаясь негативных последствий, передавал требуемые суммы, в результате ему был причинен ущерб в размере более 700 тысяч рублей.