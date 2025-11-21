Мэр Афанасьев раскрыл главные вызовы при перестройке центра Тюмени

Мэр Максим Афанасьев озвучил топ-5 вызовов перед городскими властями при разработке мастер-плана Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени на форуме «Малая Родина — сила России» обсуждают, как реконструировать центр города к 2040 году. Глава областной столицы Максим Афанасьев назвал главные сложности, которые возникли при работе над мастер-планом.

Бренд города. По словам градоначальника, важно, чтобы его поддержали и признали сразу все сообщества города: и бизнес, и урбанисты, и старшее поколение, и студенты, и туристическая индустрия.

Дизайн-код. Важно объединять все элементы благоустройства, вплоть до озеленения и остановок. «Дизайн-код не должен быть разноплановым в границах мастер-плана», — сказал Афанасьев. По его словам, многие элементы этого дизайн-кода в городе на сегодня устарели, их нужно реконструировать.

Продолжение после рекламы

Ограниченность пешеходных маршрутов. «Одна из задач — за счет использования неэффективных территорий сложить каркас для пешеходных маршрутов», — заявил мэр. Он также отметил, что для этого центр города освобождается от автомобилей.

Неэффективные территории. По данным мэра, 20% территории мастер-плана на сегодня используется неэффективно. В центре города масса заброшенных производственных территорий, гаражей и других «белых пятен».

Низкое качество зеленого фонда. Тюмень, по словам мэра, не может похвастаться большим разнообразием деревьев. «Это либо тополь, либо клен, в редких случаях береза. Ставим задачу определить площади и видовой состав по обновлению зеленоглазого фонда», — сказал Афанасьев.