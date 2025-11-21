В Сургуте загорелся крупный ТЦ

Логотип РИА URA.RU
Пожар ТЦ в Сургуте: 30 человек эвакуированы, половина — дети
21 ноября 2025 в 13:54
Из ТЦ в Сургуте эвакуировано 30 человек из-за пожара

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В торговом центре на Пролетарской в Сургуте (ХМАО) загорелся второй этаж. Из огня эвакуировано 30 человек, 15 из них — дети. 

«Пожар произошел  на улице Пролетарская, 11 в торговом центре на втором этаже. На месте работали девять единиц техники», — сообщили URA.RU  в пресс-службе МЧС по ХМАО. Эвакуировано 30 человек, из них 15 детей. 

Локализовали огонь в 12:18. В 12:51 пожар был полностью потушен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО число погибших детей выросло на 100% по сравнению с прошлым годом. Об этом, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.

