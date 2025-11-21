В Сургуте загорелся крупный ТЦ
Из ТЦ в Сургуте эвакуировано 30 человек из-за пожара
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В торговом центре на Пролетарской в Сургуте (ХМАО) загорелся второй этаж. Из огня эвакуировано 30 человек, 15 из них — дети.
«Пожар произошел на улице Пролетарская, 11 в торговом центре на втором этаже. На месте работали девять единиц техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО. Эвакуировано 30 человек, из них 15 детей.
Локализовали огонь в 12:18. В 12:51 пожар был полностью потушен.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО число погибших детей выросло на 100% по сравнению с прошлым годом. Об этом, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!