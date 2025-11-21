В Сургуте загорелся крупный ТЦ

Из ТЦ в Сургуте эвакуировано 30 человек из-за пожара Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В торговом центре на Пролетарской в Сургуте (ХМАО) загорелся второй этаж. Из огня эвакуировано 30 человек, 15 из них — дети.

«Пожар произошел на улице Пролетарская, 11 в торговом центре на втором этаже. На месте работали девять единиц техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО. Эвакуировано 30 человек, из них 15 детей.

Локализовали огонь в 12:18. В 12:51 пожар был полностью потушен.