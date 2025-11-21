В ХМАО спасатели разыскивают пропавшего в лесу мужчину

В ХМАО в лесу пропал мужчина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Междуреченский спасатели ищут пропавшего в лесу мужчину. Пока поиски не увенчались успехом.

«Спасатели выезжали в лесной массив пгт. Междуреченский по сообщению: необходимо оказать содействие в поисках пропавшего мужчины 1973 года рождения. Прибывшие к месту проведения работ спасатели, совместно с сотрудниками полиции при помощи БПЛА произвели облет указанного района лесного массива», — сообщила пресс-служба «Центроспас-Югория».

Спасатели прочесали район общей площадью 1,2 квадратных километра, но пока югорчанина не нашли. Поисковые работы приостановили для сбора дополнительной информации.

