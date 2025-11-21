В ХМАО спасатели разыскивают пропавшего в лесу мужчину
В ХМАО в лесу пропал мужчина
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В поселке Междуреченский спасатели ищут пропавшего в лесу мужчину. Пока поиски не увенчались успехом.
«Спасатели выезжали в лесной массив пгт. Междуреченский по сообщению: необходимо оказать содействие в поисках пропавшего мужчины 1973 года рождения. Прибывшие к месту проведения работ спасатели, совместно с сотрудниками полиции при помощи БПЛА произвели облет указанного района лесного массива», — сообщила пресс-служба «Центроспас-Югория».
Спасатели прочесали район общей площадью 1,2 квадратных километра, но пока югорчанина не нашли. Поисковые работы приостановили для сбора дополнительной информации.
Ранее URA.RU сообщало, что спасатели ищут мужчину 1985 года рождения, который пропал без вести на 17-м километре автодороги Нижневартовск — Стрежевой. Они обследовали почти 800 тысяч квадратных километров, но не нашли человека.
