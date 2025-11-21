В Росавиации раскрыли, что мешает открыть аэропорты юга России
Все временно закрытые российские аэропорты готовы к открытию
Фото: Илья Московец © URA.RU
Все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты готовы к открытию, однако окончательное решение о возобновлении их работы принимает другое ведомство. Об этом заявил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. На данный момент ограничена работа аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону и Симферополе.
«У нас все [временно закрытые] аэропорты готовы к открытию. Мы всегда находимся в диалоге с главным ведомством (Минобороны — прим. URA.RU), которое принимает решение об открытии с учетом всех факторов», — заявил ТАСС глава Росавиации. По словам Дмитрия Ядрова, Росавиация всегда находится в диалоге с Минобороны, которое учитывает все факторы и принимает решение об открытии аэропортов, руководствуясь приоритетом — обеспечением безопасности полетов.
С 24 февраля 2022 года ограничения на прием и отправление рейсов действуют в ряде аэропортов. На данный момент ограничена работа аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону и Симферополе. После введения ограничений были возобновлены рейсы в аэропорт Элисты, а также в Геленджик и Краснодар.
Ранее стало известно, что Министерство транспорта России рассматривает возможность возобновления работы аэропортов. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.