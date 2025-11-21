Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Опубликованы кадры допроса украинца, планировавшего теракт в России

21 ноября 2025 в 13:22
В Краснодаре удалось предотвратить теракт, который планировал гражданин Украины

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Краснодарском крае гражданин Украины планировал подорвать железнодорожные пути. УФСБ России по краю опубликовало кадры задержания и допроса подозреваемого.

«Написал куратор ТЗ (техническое задание). После чего у меня спрашивали срок и время, когда могу сделать», — говорит задержанный на видео ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре удалось предотвратить теракт, который планировал совершить гражданин Украины. Была предотвращена попытка подрыва железнодорожных путей. В настоящее время подозреваемый задержан.

