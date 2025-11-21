Опубликованы кадры допроса украинца, планировавшего теракт в России
В Краснодаре удалось предотвратить теракт, который планировал гражданин Украины
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Краснодарском крае гражданин Украины планировал подорвать железнодорожные пути. УФСБ России по краю опубликовало кадры задержания и допроса подозреваемого.
«Написал куратор ТЗ (техническое задание). После чего у меня спрашивали срок и время, когда могу сделать», — говорит задержанный на видео ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре удалось предотвратить теракт, который планировал совершить гражданин Украины. Была предотвращена попытка подрыва железнодорожных путей. В настоящее время подозреваемый задержан.
