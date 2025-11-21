Орбан сделал громкое заявление о мирном плане Трампа и позиции ЕС
Орбан: мирная инициатива президента Дональда Трампа набрала новый импульс
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал инициативу президента Дональда Трампа — положить конец российско-украинскому конфликту. Об этом он заявил у себя в посте.
«Мирный план из 28 пунктов уже на столе, американская переговорная делегация находится в Киеве, и ожидания во всем мире высоки», — написал Орбан в Facebook* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). По словам Орбана, в то время как Вашингтон ведет мирные переговоры, председатель Еврокомиссии занята поиском еще большего финансирования для Украины. Однако он отметил, что если Трамп поставил перед собой задачу по урегулированию конфликта на Украине, то он ее реализует. И сделал предположение: «Будь он президентом в то время, противостояние (между Россией и Украиной — прим. URA.RU) бы никогда не началось».
Ранее Виктор Орбан уже высказывал критику в адрес европейских чиновников, утверждая, что их заявления о якобы существующей угрозе со стороны России способствуют эскалации конфликта. Премьер-министр Венгрии также отмечал, что лидеры ЕС мешают усилиям политиков, включая Дональда Трампа, по достижению мирного урегулирования ситуации на Украине.
*Facebook — запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.