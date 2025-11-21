Орбан сделал громкое заявление о мирном плане Трампа и позиции ЕС

«Мирный план из 28 пунктов уже на столе, американская переговорная делегация находится в Киеве, и ожидания во всем мире высоки», — написал Орбан в Facebook* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). По словам Орбана, в то время как Вашингтон ведет мирные переговоры, председатель Еврокомиссии занята поиском еще большего финансирования для Украины. Однако он отметил, что если Трамп поставил перед собой задачу по урегулированию конфликта на Украине, то он ее реализует. И сделал предположение: «Будь он президентом в то время, противостояние (между Россией и Украиной — прим. URA.RU) бы никогда не началось».